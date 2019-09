I derby di Giampaolo: i numeri sono dalla sua, ma c'è da lavorare

Marco Giampaolo si proietta al derby di Milano con un bilancio molto positivo nelle stracittadine: nelle 3 stagioni a Genova in 6 derby ne ha vinti 4 e pareggiati 2. L’allenatore abruzzese, alla guida di un Milan ancora impacciato dal punto di vista realizzativo, sta preparando la partita più sentita di tutte per far svoltare il gioco del proprio Milan una volta per tutte.Marco Giampaolo si proietta al derby di Milano con un bilancio molto positivo nelle stracittadine: nelle 3 stagioni a Genova in 6 derby ne ha vinti 4 e pareggiati 2. L’allenatore abruzzese, alla guida di un Milan ancora impacciato dal punto di vista realizzativo, sta preparando la partita più sentita di tutte per far svoltare il gioco del proprio Milan una volta per tutte.