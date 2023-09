I giocatori con più nomination al Pallone d'Oro: c'è Maldini sul podio

Transfermarkt.it ha stilato una classifica dei giocatori più volte nominati per il Pallone d'Oro, ovvero coloro che più volte sono rientrati nei 30 migliori per aggiudicarsi il riconoscimento. Nella selezione di quest'anno, resa pubblica ieri, non c'è nessun calciatore del Milan, ma nel passato i rossoneri erano soliti esserci spesso: è il caso di Paolo Maldini, che ha collezionato 13 nomination ed è terzo dietro ai soli Cristiano Ronaldo e Messi e a parimerito con Benzema. Altro ex Milan in graduatoria è Ibrahimovic, settimo con 11 nomination.