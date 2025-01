I giocatori credono nel suo lavoro? Conceiçao: "Non ho dubbi. La fiducia c'è tra staff e giocatori"

Nel corso della conferenza stampa post partita Sergio Conceiçao commenta così la brutta prestazione sul campo della Dinamo Zagabria di questa sera:

I giocatori credono nel suo lavoro?

"Non mi viene il dubbio. Risponderò sinceramente. Ho visto giocatori che erano veramente dispiaciuti e delusi per questa partita. Se i giocatori non credessero in me, non avremmo vinto la Supercoppa, a Como o col Parma con reazioni importanti. Dobbiamo cambiare l'ingresso nella partita. Se chi gioca dal primo minuto non è disponibile a fare questo, metteremo altri. La fiducia c'è tra staff e giocatori".