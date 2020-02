I migliori rigoristi di A in attività: Ibrahimovic e Kessié nella top 10

Con il rigore segnato ieri sera nella sfida contro la Juventus Giampaolo Pazzini, attaccante del Verona, è diventato il miglior rigorista della Serie A in attività. In questa speciale classifica, in particolare, figurano anche due milanisti come Ibrahimovic e Kessiè. Questa la attuale top 10:

Giampaolo Pazzini, 23 rigori segnati su 24 - Percentuale dello 0.95%

Cristiano Ronaldo, 12 rigori segnati su 13 - Percentuale dello 0.92%

Zlatan Ibrahimovic, 23 rigori segnati su 25 - Percentuale dello 0.92%

Luis Muriel, 11 rigori segnati su 12 - Percentuale dello 0.91%

Franck Kessiè, 9 rigori segnati su 10 - Percentuale dello 0.90%

Diego Perotti, 17 rigori segnati su 19 - Percentuale dello 0.89%

Paulo Dybala, 17 rigori segnati su 19 - Percentuale dello 0.89%

Ciro Immobile, 28 rigori segnati su 32 - Percentuale dello 0.87%

Dries Mertens, 10 rigori segnati su 12 - Percentuale dello 0.83%

Fabio Quagliarella, 28 rigori segnati su 34 - Percentuale dello 0.82%