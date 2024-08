I milanisti rispondono presente: circa 70mila tifosi per la prima di campionato

vedi letture

I tifosi del Milan non deludono mai. Fra sei giorni i rossoneri scenderanno in campo per la prima giornata del campionato di Serie A contro il Torino, a San Siro. La gara si giocherà sabato 17 agosto alle ore 20.45. Secondo le stime riportate dalla Gazzetta dello Sport, i tifosi del Diavolo presenti allo stadio per il debutto ufficiale di questa stagione saranno circa 70mila e dunque si andrà quasi a registrare il primo sold out della stagione.

E se a questi 70mila si uniscono anche i circa 50mila che hanno acquistato il biglietto per il Trofeo Silvio Berlusconi che il Milan giocherà contro il Monza il prossimo martedì alle 21, sempre a San Siro. In totale, dunque, nelle date a cavallo di Ferragosto, il Milan farà registrare un'affluenza di quasi 120mila spettatori.