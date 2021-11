I Mondiali in Qatar cambiano i piani della Serie A: nel 2022 possibile inizio a Ferragosto

I Mondiali in Qatar, che si giocheranno dal 21 novembre al 18 dicembre 2022, rivoluzioneranno inevitabilmente il calendario dei campionati nazionali. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la prima giornata di Serie A 2022/2023 potrebbe essere anticipata al weekend del 13/14. Poi ci sarà da decidere la ripresa post manifestazione, che potrebbe coincidere con il boxing day aggiungendo un altro turno tra fine anno e inizio 2023, oppure direttamente il 4 gennaio con una pausa lunghissima da 52 giorni, 7 fine settimana. Sicuramente, la fine del campionato non sarà a maggio come di consueto, ma il blocco Mondiale costringerà la stagione a slittare fino a giugno.