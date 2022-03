I numeri di Theo Hernandez con la nazionale francese

MilanNews.it

© foto di Insidefoto/Image Sport

Questa sera torna in campo la Francia dei milanisti a Lille. La nazionale transalpina, che vede tra le sue fila Mike Maignan, Theo Hernandez e Olivier Giroud, giocherà stasera un'amichevole contro il Sudafrica. In particolare, Theo ha esordito per la prima volta con la maglia della nazionale maggiore solo lo scorso settembre ma l'impatto è stato subito devastante. In solo 5 presenze coi galletti, Hernandez ha trovato già 4 assist e siglato 1 gol molto importante, contro il Belgio nella semifinale di Nations League. Sempre più una garanzia, coi blues e in rossonero.