I numeri di Vignato, trequartista di origini brasiliane che piace al Milan

Calciatori giovani e promettenti, questi sono i profili che il nuovo Milan sta cercando per rafforzare il proprio organico, giocatori adatti per l’idea di calcio di Marco Giampaolo. Da Kabak a Torreira, passando per l’ultima idea, quella di Emanuel Vignato, talento classe 2000. Ma chi è il giovane talento del Chievo e quali sono le sue caratteristiche? Vignato è un trequartista/esterno, rapido e abile nella gestione del pallone, specializzato nel dribbling. I numeri parlano chiaro, ha una media di 2.7 dribbling riusciti per partita, ben il 73% di tutti i tentativi provati, ma non solo. Nell’ultima stagione infatti, la prima nel massimo Campionato Italiano, in dieci presenze ha realizzato un gol, decisivo contro la Lazio, ed un assist. Su di lui oltre al Milan ci sono diversi altri club italiani ed esteri, il giocatore viene valutato dal Chievo circa otto milioni di euro.