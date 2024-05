I numeri sulla prevendita del nuovo home kit: le tre maglie più vendute

Il nuovo home kit del Milan per la stagione 2024/2025 è stato presentato solamente ieri mattina ma in possesso di MilanNews.it ci sono già le prime statistiche sulla fase di pre-order che nei giorni scorsi ha anticipato il lancio della nuova divisa del Diavolo. Nello specifico, rispetto alla fase di prevendita della prima maglia della stagione che si sta concludendo, c'è stato un incremento delle vendite del 58%. All'interno di questi numeri, dopo l'Italia, il paese più rappresentato a livello di acquirenti sono gli Stati Uniti.

In particolare poi ci sono tre giocatori che hanno il merito di aver venduto il maggior numero di maglie. Il numero 10 Rafa Leao, il vice capitano Theo Hernandez e lo statunitense Christian Pulisic.

