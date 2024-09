I nuovi determinanti: già in gol quattro nuovi acquisti dell'estate rossonera

Nonostante un avvio di stagione deludente e un mercato criticato per tempistiche e alcune scelte, molti dei nuovi acquisti stanno avendo il modo di incidere fin dal primo momento con la maglia del Milan. Ieri, nella vittoria contro il Venezia per 4-0, hanno trovato il loro primo gol in rossonero due nuovi inquilini di Milanello: prima Youssouf Fofana, anche se lo ha scoperto solo al termine della partita quando la Lega di Serie A ha dato a lui la paternità della seconda rete, e poi Tammy Abraham, capace di trasformare il rigore del 4-0.

Ma il francese e l'inglese non sono gli unici nuovi arrivati ad aver aperto già il loro conto in rossonero. Nelle prime giornate, infatti, altri due calciatori avevano avuto modo di festeggiare questa evenienza. Prima di tutti Alvaro Morata, il quale aveva dato il via alla rimonta contro il Torino nella prima giornata; successivamente Strahinja Pavlovic che aveva aperto le danze con un perentorio colpo di testa nella gara contro la Lazio, poi pareggiata, all'Olimpico. In totale quattro nuovi acquisti già in gol per il Milan.