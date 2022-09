Pagelle Primavera - Cuobis difensore bomber, Chaka l'uomo in più. Flop Nsiala

Queste le pagelle di Salisburgo-Milan:

Nava 6: quando scende il Salisburgo ci sono sempre pericoli dalle sue parti, ma per fortuna la squadra di casa oggi è stata molto imprecisa. Quando viene chiamato in causa risponde presente. Non può nulla sul gol.

Bakoune 6,5: partita di grande intensità per il terzino classe 2006, oggi il più piccolo in campo. Grande corsa ma soprattutto grande personalità. Konate fatica a superarlo.

Coubis 7: con grande freddezza, dopo dieci minuti, realizza il rigore che porta i rossoneri al momentaneo vantaggio. Gli ronza attorno Lechner, ma il centrale rossonero chiude ogni azione del centravanti biancorosso.

Nsiala 5: torna in campo dopo la brutta prestazione contro il Frosisone. Inizia bene con buone chiusure nel primo tempo, ma nella ripresa non si ripete: decisivo l'errore sul gol del Salisburgo, oltre a diverse disattenzioni in fase di impostazione.

Bertesaghi 5,5: dalla sue parte il Salisburgo crea la maggior parti delle azioni, ma non viene mai aiutato da Chaka Troare. Fatica molto, poi è costretto ad abbondare il campo per infortunio. (61’ Bozzolan 6: partita di semplice amministrazione per il terzino, che spinge diverse volte sulla sinistra).

Gala 6,5: si muove benissimo tra le linee, creando diversi problemi al centrocampo del Salisburgo, che non sa come muoversi. Pecca un po’ di lucidità nell’ultimo passaggio, ma corre per 10. (71’ Longhi 6: si muove molto, ma i minuti finali sono tutti della squadra di casa.)

Marshage 6,5: a centrocampo è ovunque, è il cuore di questa squadra. Grande fisicità e grande interdizioni, ma deve essere affiancato da un regista importante, ruolo che non può fare per evidenti limiti tecnici.

Pluvio 6: partita di grande quantità per il centrocampista rossonero. Per tutta la partita deve tenere il passo di Yeo, che macina chilometri tra inserimenti in attacco e nella fase di copertura. (78’ Foglio 6 sv).

Cuenca 6,5: partita dopo partita acquisisce sempre più personalità. I mezzi ci sono, Abate dovrà lavorarci intensamente. Suo l’assist per Gala, che sfiora il raddoppio colpendo la traversa. (61’ Scotti 5,5: all’esordio in assoluto con la Primavera l’emozione non manca. Mette tutto se stesso, ma la differenza di categoria si fa sentire con i difensori avversari).

El Hilali 6: gara difficile per il numero 10 del Milan, che è ospite della coppia difensiva del Salisburgo Moswitzer- Molna. Con la sua qualità riesce a emergere comunque, offrendo spazi importanti agli esterni (71’ Zeroli 6: stesso discorso di Longhi, può fare poco).

Chaka Traore 7: è lui l’uomo in più dei rossoneri. Nonostante non ci sia il suo nome sul tabellino, l’esterno rossonero porta grande qualità: salta l’uomo, crea superiorità numerica e spazi. Gevorgyan non ci capisce nulla fino al momento del cambio.

Abate 7: non era facile preparare una partita di questo livello, ma lavora benissimo e porta casa il primo punto della sua Youth League.