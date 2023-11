I più giovani esordienti nei top 5 campionati europei: ecco dove si piazza Camarda

Transfermarkt.it ha stilato una classifica dei più giovani esordienti nei maggiori campionati in Europa. Francesco Camarda si piazza in quinta posizione, appena davanti ad Amey, il calciatore del Bologna che deteneva il record in Serie A. Curioso come il Milan sia ricorrente nella classifica: in Top 10 ci sono infatti rossoneri di oggi come Luka Romero, o del passato come Pietro Pellegri e Gianni Rivera: entrambi hanno registrato il loro esordio con maglie diverse da quella rossonera. Ecco la classifica:

1. ETHAN NWANERI - ARSENAL - 15 ANNI, 5 MESI E 28 GIORNI

2. LUKA ROMERO - MAIORCA - 15 ANNI, 7 MESI E 6 GIORNI

3. KALMAN GERENCSERI - LENS - 15 ANNI, 7 MESI E 12 GIORNI

4. SANSÓN - CELTA VIGO - 15 ANNI, 8 MESI E 11 GIORNI

5. FRANCESCO CAMARDA - MILAN - 15 ANNI, 8 MESI E 15 GIORNI

6. WISDOM AMEY - BOLOGNA - 15 ANNI, 9 MESI E 1 GIORNO

7. AMEDEO AMADEI - 15 ANNI, 9 MESI E 5 GIORNI

7. PIETRO PELLEGRI - GENOA - 15 ANNI, 9 MESI E 5 GIORNI

9. PEDRO IRASTORZA - REAL SOCIEDAD - 15 ANNI, 9 MESI E 13 GIORNI

10. OSCAR RAMÓN - REAL SARAGOZZA - 15 ANNI, 9 MESI E 15 GIORNI

10. GIANNI RIVERA - ALESSANDRIA - 15 ANNI, 9 MESI E 15 GIORNI