I quattro gol di Van Basten a Napoli: questo il video social del Milan

Apparso sui profili social del club rossonero, il video che racconta gli Highlights di Napoli-Milan 1-5 della stagione 1992\1993 dove i rossoneri si imposero grazie alle quattro reti di Van Basten e il gol finale di Eranio: questo il video social postato dal Milan. <

The Swan of Utrecht was truly on song against Napoli in this 4-goal win #NapoliMilan #SempreMilan pic.twitter.com/QdZRCdTZAm