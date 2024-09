I rossoneri impegnati oggi con le nazionali: americani, Reijnders e non solo

vedi letture

Dopo un intenso mese di agosto l'attività dei Club si ferma per dare spazio alle nazionali. Nations League in Europa, qualificazioni al Mondiale 2026 in Africa e Sud America, amichevoli in giro per il mondo. Sono diversi i giocatori rossoneri che hanno momentaneamente lasciato Milanello per rispondere alle rispettive convocazioni. Ecco il dettaglio degli impegni odierni dei milanisti:

Yunus Musah e Christian Pulisic (Stati Uniti)

Stati Uniti-Canada: sabato 7 settembre ore 22.00, Kansas City - Amichevole

Samuel Chukwueze (Nigeria)

Nigeria-Benin: sabato 7 settembre ore 18.00, Uyo - Qualificazioni Mondiale 2026

Tijjani Reijnders (Olanda)

Olanda-Bosnia: sabato 7 settembre ore 20.45, Eindhoven - UEFA Nations League

Mattia Liberali, Diego Sia, Emanuele Sala, Adam Bakoune e Vittorio Magni (Italia Under 19)

Italia-Germania: sabato 7 settembre ore 15.00, Kotoriba (Croazia) - Torneo Internazionale