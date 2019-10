I rossoneri impiegati in nazionale: il resoconto degli azzurri

Con tre giornate d'anticipo, l'Italia di Roberto Mancini raggiunge la matematica qualificazione ad EURO 2020. Decisivo il 2-0 rifilato all'Olimpico di Roma alla Grecia, grazie alle reti di Jorginho (su rigore) e Bernardeschi. In campo (per tutti i 90') anche Gigio Donnarumma, autore di una prova sicura e senza sbavature, come dimostra lo splendido riflesso in avvio di gara sulla conclusione a bòtta sicura di Limnios. Panchina, invece, per Alessio Romagnoli. Il prossimo appuntamento per gli Azzurri è in programma martedì 15 ottobre, quando a Vaduz gli uomini di Mancini sfideranno il Liechtenstein.