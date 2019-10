I rossoneri impiegati in nazionale: Rade Krunic

Nel girone dell'Italia un altro rossonero impegnato nel sabato di qualificazioni ad EURO 2020, ovvero Krunić, ha disputato gli ultimi 14' dello scontro diretto del Bilino Polje di Zenica contro la Finlandia seconda in classifica. I gol di Hajrovic, Pjanic (doppietta) e Hodzic (4-1 il risultato finale) hanno permesso alla nazionale di Prosinecki di portare a casa il bottino pieno e di rilanciarsi in classifica al terzo posto insieme all'Armenia, a sole due lunghezze proprio dalla Finlandia che occupa l'ultimo posto utile per l'accesso alla fase finale della competizione continentale.