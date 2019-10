Sconfitta, infine, per la Svizzera di Ricardo Rodríguez, che nella sfida del Parken di Copenaghen ha perso 1-0 contro i padroni di casa della Danimarca. Il difensore rossonero ha disputato 87', non riuscendo ad incidere - come spesso capita - sul tabellino finale. Martedì sera, la Nazionale di Petkovic tornerà in campo in un vero spareggio contro la capolista Irlanda.