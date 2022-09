I tifosi del Bayern protestano: "Ritardi e annullamenti per la morte di una regina? Rispetto!"

C'è chi, nonostante l'Inghilterra pianga la dipartita della storica sovrana Elisabetta II, non ci sta e alza la voce. Sono i tifosi del Bayern Monaco, che durante la partita di Champions League contro il Barcellona (poi vinta 2-0) hanno esposto uno striscione piuttosto chiaro ed esplicativo della loro posizione: "Ritardi e annullamenti all'ultimo minuto delle partite per la morte di una reale?!? Rispettate i tifosi!".

Una situazione, quella spiegata dai sostenitori, che tra le altre squadre ha visto coinvolto anche il Napoli, la cui partita contro i Rangers è stata rinviata da martedì a mercoledì sera.

Di seguito l'immagine dello stendardo.

Bayern Munich fans have unveiled a banner protesting against the impact of Queen Elizabeth II's death on football fixtures.



