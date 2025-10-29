I tifosi dell'Inter deridono dopo il terzo gol: "Pioli is on fire"

Oggi alle 22:40News
di Francesco Finulli

L'Inter si avvia a vincere la sua nona giornata di campionato. I nerazzurri stanno vincendo 3-0 contro la Fiorentina, sempre più in crisi. Nel momento del terzo gol, arrivato poco prima della segnalazione del recupero su calcio di rigore di Hakan Calhanoglu autore di una doppietta, i tifosi interisti hanno intonato alcuni cori ironici all'indirizzo di Stefano Pioli, tecnico della Viola.

Lo stadio nerazzurro ha infatti fatto partire e cantato ripetutamente il coro celeberrimo: "Pioli is on fire". Sintomo che lo scudetto vinto da Stefano Pioli con il Milan in un testa a testa serrato proprio con l'Inter, sia ancora un ricordo amaro nella testa dei tifosi nerazzurri.