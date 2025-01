I titoli internazionali di Beckham e il record di vendita: chi è Walker, il colpo Milan

Un colpo di grandissima esperienza: il Milan prende Kyle Walker, 34 anni, per rinforzare subito la difesa di Sergio Conceicao. Arriva dal Manchester City, lui che ha iniziato la carriera nelle giovanili dello Sheffield United, dove ha debuttato con la prima squadra nel 2009. Nello stesso anno, il trasferimento al Tottenham per 3 milioni di sterline (anche se la prima stagione l'ha finita in prestito allo Sheffield). Poi altri prestiti: Northampton Town, QPR, Aston Villa, poi è diventato un totem degli Spurs e nel 2017 ha superato il record del difensore più costoso con 50 milioni di sterline versate dal Manchester City per prenderlo. E da lì è iniziata una carriera straordinaria da vero top player.

Il palmares completo

Premier League: 2017–18, 2018–19, 2020–21, 2021–22, 2022–23, 2023-24

FA Cup: 2018–19, 2022–23, 2023-24

EFL Cup: 2017–18, 2018–19, 2019–20, 2020–21

FA Community Shield: 2018, 2019

UEFA Champions League: 2022–23

UEFA Super Cup: 2023

Con la Nazionale e la classifica dei titoli vinti

Con la Nazionale, l'esordio è arrivato nel 2011 in amichevole contro la Svezia. Ha giocato da titolare il Mondiale 2018 fino alle semifinali, miglior risultato dell'Inghilterra dal 1990. Nel 2022, fuori aiu quarti contro la Francia. Agli Europei, sempre titolare a Euro 2016 e anche nel 2020, fino alla finale contro l'Italia. Walker è al quinto posto della classifica dei giocatori inglesi con più titoli internazionali, guidata da Paul Scholes con 11, Gary Neville con 10, Nicky Butt con 8, Wes Brown con 7, poi Walker insieme a Foden, Stones, Rio Ferdinand, Beckham, David May e Phil Neville.