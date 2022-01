"I tuoi agenti ti stanno danneggiando": così Xavi si è rivolto a Dembele, prima della rottura

Secondo quanto riportato da El Chiringuito, il tecnico del Barcellona, Xavi, ha tentato in tutti i modi di convincere Ousmane Dembélé a riflettere sull'offerta di rinnovo del club catalano, evidenziando come la mala gestione del suo entourage circa la sua carriera lo stia danneggiando. Lo stesso presidente Joan Laporta è stato definito come "esausto" dall'atteggiamento preso dall'agente del francese. E si è arrivati infine alla rottura definitiva, ufficializzata oggi con le parole del direttore sportivo Mateu Alemany, che a sua volta scarica le colpe sui rappresentanti di Dembélé e rende noto che il giocatore è sul mercato e sin da ora fuori dal progetto. Per la sfida di questa sera in Copa del Rey contro l'Athletic il giocatore non è stato convocato.