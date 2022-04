I voti della Gazzetta: Leao, Kalulu e Maignan i migliori. Saele spreca

MilanNews.it

Nelle pagelle pubblicate questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, sono tre i calciatori del Milan che si portano a casa un 7 in pagella: Leao, autore del gol del vantaggio; Kalulu, autore dell'assist per il portoghese e di un'altra partita difensiva di livello; Maignan che, nonostante non venga impegnato quasi mai, è reattivo all'ultimo sul colpo di testa di Hernani. Bocciatura invece per Saelemaekers che commette tanti errori, soprattutto sotto porta.