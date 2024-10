Iachini: "Inter e Napoli potrebbero essere in testa alla classifica, poi dietro ci vedo la Juventus e il Milan"

vedi letture

Tra i calciatori seguiti dal Napoli per il futuro c'è anche Yoan-Ange Bonny, attaccante che sta facendo bene alla sua prima stagione in Serie A con il Parma. Giuseppe Iachini, l'allenatore che proprio tra le fila gialloblù l'ha lanciato, ha rilasciato alcune dichiarazioni, soffermandosi anche sul giocatore ducale, a Radio Kiss Kiss Napoli: “Bonny ha esordito con me a Parma a diciassette anni, ha fatto anche delle gare da titolare per farvi capire quanto lo stimi. E’ tra gli attaccanti più interessanti del campionato di A, in questi tre anni d’Italia è cresciuto già molto anche se tre anni fa aveva diverse qualità. Ha caratteristiche diverse da Osimhen, gli piace svariare e legare il gioco oltre che attaccare la profondità. Ha una discreta progressione, sa giocare tecnicamente con la squadra e poi ha margini di crescita ulteriore. Chi lo prende fa un ottimo investimento vista l’età e le qualità.

L'allenatore si è soffermato anche sul suo futuro: "Il mio futuro? Mi sono arrivate proposte da Italia e dall’estero, ma ho preferito aspettare, nel frattempo vedo partite e seguo diversi campionati. Fabregas? Conosce a fondo la squadra perchè ci ha giocato anche, ora ha costruito una squadra che ha conoscenza, gioca con entusiasmo ed è una delle sorprese del nostro campionato. Corsa scudetto? Le squadre sono quelle, Inter e Napoli potrebbero essere in testa alla classifica, poi dietro ci vedo la Juventus e il Milan che hanno cambiato tecnico ed hanno impegni infrasettimanali”.