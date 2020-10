Ibra a caccia di Larsson e Henry: 57 gol in coppe UEFA. La maggior parte in Champions

Zlatan Ibrahimovic cerca di scalare posizioni nella classifica dei goleador nelle copppe europee. Lo svedese del Milan, impegnato questa sera contro il Celtic, ha realizzato finora 57 reti in carriera in competizioni UEFA, che gli valgono il tredicesimo posto nella graduatoria assoluta. Ibra è a due gol da Larsson (attuale capocannoniere svedese di sempre nelle coppe europee) e Thierry Henry. Curiosamente, la stragrande maggioranza di queste reti (49 su 57) sono arrivate in Champions League, una competizione che l'attaccante del Milan non ha mai vinto, mentre in bacheca vanta una Europa League e una Supercoppa Europea, la prima col Manchester United (senza però giocare la finale) e la seconda col Barcellona.