Ibra all'Hammarby, Expressen: i dirigenti del club sono a Los Angeles

Il post di Zlatan Ibrahimovic con la maglia dell'Hammarby, formazione del campionato svedese, ha svegliato in modo assolutamente repentino tutta la stampa sportiva internazionale. Dalla Svezia ed in particolare dalle colonne dell'Expressen arrivano alcuni dettagli in merito a questo annuncio del centravanti ex LA Galaxy. Stando al portale scandinavo, infatti, sia il ds dell'Hammarby Jesper Jansson che il CEO Henrik Kindlund sarebbero attualmente a Los Angeles, città dove il calciatore ex Milan, Inter, Juve e United ancora vive dopo la fine della sua avventura con i Galaxy.