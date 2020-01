Ibra, che errore a Brescia. Raiola: "Lo picchierò"

Un errore insolito per un cecchino come Ibrahimovic. In fondo, anche lo svedese è umano. Un gol nel primo tempo avrebbe potuto dare un senso diverso alla partita di Brescia, ma tant’è... Alla fine è andata bene lo stesso. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Mino Raiola, ieri in tribuna al Rigamonti, ha commentato così - ovviamente scherzando - lo svarione sotto-porta di Zlatan: "Lo picchierò per quell’errore".