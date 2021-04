Ibra, contro il Parma è arrivato l'ottavo rosso in Europa. Ma la decisione di Maresca...

Allo scoccare dell'ora di gioco di Parma-Milan quello che sembrava essere un normale scambio di battute tra Ibrahimovic e l'arbitro Maresca ha portato all'espulsione diretta dello svedese, che così ha ricevuto il suo ottavo cartellino rosso nei top-5 campionati europei, il primo in Serie A da febbraio 2012 contro il Napoli.

Un episodio molto controverso, tant'è che tutti in campo sono rimasti sorpresi della decisione del direttore di gara. Al termine del match, ai microfoni di Sky Sport, mister Pioli ha provato a fare chiarezza sull'accaduto: "Ho parlato con Zlatan, ha discusso con l’arbitro ma non gli ha mancato di rispetto e non l’ha assolutamente offeso. L’ultima frase di Ibra a Maresca è stata: “Allora non ti interessa quello che dico io?”. Quella di Maresca è una scelta che sicuramente farà discutere a lungo.