Ibra-Dzeko, Tuttosport: "Lo svedese vince la sfida tra giganti"

Milan-Roma è finita 3-3 ma la sfida fra i due highlanders del gol l’ha vinta Ibrahimovic per due reti a una rispetto a Dzeko. Lo scrive il quotidiano Tuttosport, che elogia Zlatan per l’ennesima prestazione super. Una doppietta - si legge - che non renderà di sicuro felice lo svedese, il quale avrebbe indubbiamente preferito vincere, allungare sulle rivali e coltivare quel sogno scudetto che lui non ha mai nascosto.