Ibra e il rapporto con i difensori: "Oggi è tranquillo, prima era una bomba"

Nel corso del suo intervento odierno a Radio DeeJay, Zlatan Ibrahimovic ha raccontato del suo rapporto con i difensori avversari: "Oggi il rapporto con i difensori è tranquillo, prima era una bomba: non sapevo se perdevo la pazienza o ero tranquillo. Oggi è più tranquillo e so controllarmi. Oggi hanno molto più rispetto di me mentre prima i difensori mi attaccavano e non avevano rispetto. C'è qualche difensore di vecchia generazione come Chiellini. Lo stimo e mi piace quando c'è un po' di guerra così mi sento vivo".