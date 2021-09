Ibra e la società di scommesse. Regole rispettate, via libera per le qualificazioni per Champions League e Qatar 2022

Buone notizie per Zlatan Ibrahimovic. Secondo quanto riportato dal portale svedese Sportbladet l'attaccante del Milan ha avuto il via libera da UEFA per partecipare alle qualificazioni mondiali con la Svezia e alla Champions League con il Milan. Il calciatore avrebbe rispettato le regole del codice UEFA in merito alla società di scommesse Bethard, con sede a Malta. Ibra era finito nella bufera per aver violato l’articolo 12 che vieta agli atleti di partecipare direttamente o indirettamente ad attività di scommesse. Una violazione che avrebbe potuto anche portare all'esclusione dalla competizioni internazionali.