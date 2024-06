Ibra e le ambizioni del Milan: "La mia mentalità non è essere in top 4. L'obiettivo è vincere"

vedi letture

Zlatan Ibrahimovic ha parlato così in conferenza stampa delle ambizioni del Milan:

Come può tornare vincente il Milan? L'obiettivo minimo è la seconda stella?

"Con Cardinale parliamo la stessa lingua, le stesse ambizioni. Non entravo qua se non vedevo questa ambizione e un progetto vincente. Alla squadra serve sempre rosa che fa concorrenza. Quando abbiamo vinto l'ultimo scudetto non eravamo neanche top 4 in campionato, se sei favorito non significa che vincerai. La mia mentalità non è essere in top 4.

Ovvio che l'obiettivo è vincere, ogni cosa che facciamo è per puntare a vincere trofei, creare una squadra competitiva. Quello che stiamo facendo è per arrivare agli obiettivi prefissati ma sempre con il modo e la strategia che abbiamo pensato. Vogliamo fare le cose con intelligenza, non siamo qua per far vedere i muscoli e che possiamo spendere più di tutti: la realtà non è così".