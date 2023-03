Ibra fuori dalla Champions, l'onestà di Zlatan: "Quando bisognava consegnare la lista non ero pronto"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Il Milan, dopo aver battuto il Tottenham agli ottavi, affronterà il Napoli nei quarti di finale di Champions League. Lo farà senza Zlatan Ibrahimovic, non inserito da Pioli in lista Champions. Lo svedese, intervistato da Sky Sport, ha detto la sua con grande onestà: "Tutti vogliono giocare in Champions. Quando era il momento di dare le liste non ero pronto, rispetto la scelta e ora posso solo preparare i miei colleghi nel migliore dei modi in allenamento. Ho fiducia nella squadra, hanno fatto bene finora e faranno bene anche contro il Napoli”.