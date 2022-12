Ibra: "Giroud è il miglior attaccante del Mondiale". Olivier dice la sua

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso della conferenza stampa in vista dei quarti di finale contro l'Inghilterra, Olivier Giroud si è così espresso su chi secondo lui sia il miglior attaccante del Mondo. "Penso a Ibrahimovic, lui mi ha nominato miglior attaccante del Mondiale. Davvero, non lo so, non posso dire chi è il più forte. Per me l'esterno più forte è Kylian Mbappé, ma non è un vero numero 9. Non saprei nominarne uno in particolare".