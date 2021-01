Ibra-Lukaku, Corriere della Sera: "Palla alla Procura. Video e audio per giudicare"

Sul Corriere della Sera si parla dello scontro Ibra-Lukaku. "Palla alla Procura. Video e audio per giudicare in tempi brevi", scrive il quotidiano. Ora infatti la palla passerà nelle mani della Procura della Federcalcio, che potrebbe acquisire delle prove audio e riprese televisive. A quel punto gli scenari sono due: archiviazione o deferimento al Tribunale federale nazionale, che potrebbe sanzionare con una squalifica uno o entrambi i giocatori. Tempistiche? Non si potrà andare molto per le lunghe: troppo caldo il tema. Gravina ha commentato: "Le immagini che abbiamo visto non sono state belle e vanno messe in discussione". Parole a conferma che il caso della rissa di San Siro è ben lontano dallo spegnersi. Chissà, forse un gesto da parte di entrambi i giocatori sarebbe stato utile per tutti, ma così non è stato. E ormai è tardi.