Ibra: "Milan? Ho un contratto ma vediamo come e se finisce"

(ANSA) - MILANO, 24 APR - "Ho un contratto con il Milan e vedremo come finisce lì e se finisce. Ho detto che voglio giocare a calcio il più a lungo possibile ma non sai mai cosa può succedere". Zlatan Ibrahimovic non fa chiarezza sul proprio futuro, con le parole riportate dal sito www.aftonbladet.se dopo l'amichevole giocata con l'Hammarby. "Sono una persona - aggiunge l'attaccante 38enne - che vuole esibirsi, voglio essere in grado di contribuire con qualcosa di mio. Vedremo cosa succede". (ANSA).