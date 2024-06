Ibra: "Per noi Fonseca è un allenatore top, se no non lo sceglievamo. Avremo una squadra più giovane di quest'anno"

vedi letture

Sulla scelta di prendere Paulo Fonseca, Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato queste parole in conferenza stampa:

Cosa ti senti di dire ai tifosi sulla scelta dell'allenatore? Un tecnico top? "Per noi Fonseca è il tecnico top, sennò non era un allenatore da Milan. Ai tifosi posso dire che arriva qualcosa di nuovo, un calcio diverso rispetto a prima: dominante, offensivo, con equilibrio per la difesa. Sarà un'altra energia, sarà un'altra faccia in panchina: uno era pelato e l'altro ha più capelli ma sempre con eleganza (ride, ndr)".

Arriveranno anche giocatori di esperienza? "Questo è molto importante ed è il motivo per cui abbiamo scelto Fonseca. Squadra sarà molto più giovane e Fonseca ha esperienza. Quando perdi giocatori come Giroud e Kjaer, la squadra scende tanto e sarà molto molto giovane: importante avere un allenatore che porta fuori il meglio possibile da questi giovani. Quando uno è in prima squadra hai la responsabilità di portare risultati: non fa differenza se sei giovane o no. Ma è vero che perdiamo due leader come Simon e Olivier".