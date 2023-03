Ibra racconta la partitella a Milanello con il figlio: "Ha detto che voleva farmi male, ho chiesto a Pioli di metterci in squadra insieme"

MilanNews.it

Zlatan Ibrahimovic, ora in Svezia per gli impegni con la nazionale, è stato intervistato da Sportbaldet. L'attaccante ha raccontato di quando si è allenato a Milanello con suo figlio Maximillian, che milita nel settore giovanile rossonero: "La partitella a Milanello è stato un momento speciale e divertente. Quanti riescono a giocare con il proprio figlio ai massimi livelli? Lui gioca a calcio ed è felice. Ha avuto l'opportunità di giocare con me e il resto della prima squadra. Ha detto che voleva farmi del male così ho detto all'allenatore di metterci nella stessa squadra (sorride, ndr)".