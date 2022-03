Ibra regala la maglia del Milan a Binotto: "So che sei dell'Inter, ma nessuno è perfetto"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Zlatan Ibrahimovic è stato ospite della Ferrari nello storico impianto di Maranello Fiorano. Giunto sul posto, lo svedese è stato accolto da Mattia Binotto, direttore sportivo della Scuderia di Formula1, al quale lo svedese ha regalato una maglietta del Milan; nel porgergliela, lo svedese ha precisato ironicamente: "Per prima cosa ho un regalo per te. Lo so che sei dell'Inter, ma nessuno è perfetto".