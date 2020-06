Ibra, ritorno in Svezia ipotesi più probabile in caso di addio al Milan

Il futuro di Ibrahimovic è ancora incerto. Lo svedese ha un contratto fino al 30 giugno, ma non ha ancora discusso con Gazidis. L’unica certezza, è che l’attaccante rossonero non smetterà di giocare. Magari potrebbero prospettarsi altre avventure italiane (Bologna?), anche se - scrive La Gazzetta dello Sport - in caso di addio al Milan un ritorno in Svezia sembra la soluzione più probabile.