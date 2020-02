Sabato sera Zlatan Ibrahimovic tornerà allo stadio Artemio Franchi di Firenze, per l'ennessima volta da avversario. Fin qui ha sfidato la Fiorentina per tredici volte segnando ben otto gol. Altrettante volte ha vinto, in cinque occasioni ha pareggiato ed in una sola circostanza ha perso.