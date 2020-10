Ibra scalda i motori e prenota una maglia per il derby. Attesa per le condizioni di Rebic

Il Corriere dello Sport non ha più dubbi. Salvo ulteriori contrattempi, Zlatan Ibrahimovic sarà titolare nel derby di sabato contro l'Inter. La positività al Covid-19 è oramai alle spalle per lo svedese che ieri ha preso parte alla partitella contro la Primavera rossonera. Diversa la situazione per quel che riguarda Ante Rebic: il croato è reduce dalla lussazione al gomito, i prossimi giorni saranno decisivi per valutare il suo recupero per il derby ma secondo il quotidiano la speranza di rivederlo in campo c'è.