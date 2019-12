Ibra scalza Floccari: è il giocatore di movimento più "vecchio" in A

Tutto è pronto per il ritorno in Italia di Ibrahimovic. E c’è grande attesa per il suo (secondo) debutto in maglia rossonera. Come riporta Tuttosport, Zlatan diventerà il giocatore di movimento più "vecchio" dell’attuale Serie A. Alle spalle dello svedese c’è Sergio Floccari, nato 41 giorni dopo (l’altro giocatore classe ’81 è Bruno Alves). Davanti a loro ci sono due portieri: Buffon e Pegolo.