Ibra: "Seconda stella Inter? Non ho sofferto, mi ha caricato e dato ancora più fame di fare meglio"

Quanto hai sofferto per lo scudetto dell'Inter? C'è senso di rivalsa? Zlatan Ibrahimovic ha risposto così a queste domanda in conferenza stampa sulla seconda stella dei nerazzurri: "Soffrire non lo so, non soffro mai. Mi carico e mi dà più fame di fare meglio. Non guardo altre squadre, un perdente lo fa: il Milan guarda se stesso. Ti dico la verità non mi tocca, la parola soffrire mi sembra per un perdente non per un competitivo. Qua parli con un vincente, mi dà fame e benzina per fare di più".

Lo svedese ha poi parlato anche della questione stadio: "Cardinale vuole creare qualcosa di nuovo. L'idea dello stadio è geniale: i tifosi del Milan merita uno stadio che sia 'wow'. Gli americani per lo show e il marketing sanno quello che fanno. Per quanto siamo lontani dallo stadio, ti risponderà Giorgio Furlani".