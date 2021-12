Ibra si mette a nudo: "Dura la lontananza con la famiglia, ma ho paura di ritirarmi"

Non solo giocate, gol e aneddoti di campo; durante la sua intervista a Radio DeeJay di questa mattina Zlatan Ibrahimovic si è messo a nudo, parlando anche delle sue paure. Queste le sue dichiarazioni in cui spiega come soffra la lontananza da moglie e figli: "È molto dura. Siamo sempre stati insieme ed è difficile stare lontano da loro. Il programma era andare a Napoli per 4 mesi, vincere lo scudetto e tornare in Svezia. Le cose invece sono andate bene al Milan e sentivo la voglia di giocare e ho deciso di prolungare il contratto. Non avevo parlato con mia moglie e sono andato sulla passione. Ho paura di ritirarmi. Ogni volta che si avvicina, prolungo".