Ibra spiega il no a Conte: "Per quello che cercavamo e per i nostri criteri il suo nome non è uscito"

Per il post-Pioli, i tifosi hanno sempre spinto per Antonio Conte. Zlatan Ibrahimovic ha raccontato perchè l'ex ct azzurro non è stato preso in considerazione per la panchina del Milan: "Non ne abbiamo discusso perché il criterio che abbiamo tenuto, con tutto il rispetto a lui, non era quello che cercavamo.

Perchè non un allenatore italiano e pochi italiani? "Perché non abbiamo scelto Conte? Per quello che cercavamo e per i nostri criteri, il nome di Conte non è uscito. Dipende che materiale hai e che materiale puoi dare. Il miglior match per la nostra squadra era Paulo Fonseca. Non dico che porti un allenatore e cambi undici giocatori, ma in questo caso era importante per noi prendere un allenatore che va bene per la squadra che abbiamo e migliorare il collettivo e individualmente. Poi c'è il progetto dell'under 23 che è importante ma non è quello principale.

Giocatori italiani? Abbiamo internazionali e italiani, ci sono sulla lista che stiamo guardando. Abbiamo tanti italiani anche se purtroppo nessuno in Nazionale: Gabbia doveva esserci perché è cresciuto tanto, soprattutto quando è tornato, è un giocatore totalmente diverso".