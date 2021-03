Ibra su Galliani: "Con lui ho un rapporto forte, con il Milan mi ha fatto tornare il sorriso"

Intervenuto a 'Che tempo che fa', Zlatan Ibrahimovic ha parlato così del suo rapporto con Galliani: "Gli voglio troppo bene, ho un rapporto forte. A Barcellona non era contento e lui mi ha portato al Milan e mi è tornato il sorriso. Prima di essere ceduto al Psg volevo avere una riunione con lui e gli ho chiesto di non chiamarmi per tutta l’estate. A due giorni dalla fine del mercato mi ha telefonato e mi ha mandato a Parigi, e alla fine è andata bene. Ma non ho più parlato con lui per qualche mese".