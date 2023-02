Ibra sull'infortunio: "Sapevo che serviva tempo e pazienza. La verità è che..."

MilanNews.it

Zlatan Ibrahimovic, intervistato da Mediaset, ha parlato così del suo recupero: "La verità è che fino a tre settimane fa le sensazioni non erano positive, poi è successo qualcosa e ho fatto in tre settimane di più che negli ultimi otto mesi - riporta tuttomercatoweb.com -. Ero sempre limitato perché il ginocchio era gonfio, ma ho esperienza con l’altro ginocchio, so che serve tempo e pazienza".