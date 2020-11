Ibra sulla gestione Pioli: “Mi salva nel gioco difensivo, nel gioco offensivo sono libero”

Zlatan Ibrahimovic si è raccontato ai microfoni di Sport Bladet dopo la vittoria del pallone d’oro svedese. Su Pioli e la gestione in campo: "Mi salva nel gioco difensivo, ma nel gioco offensivo sono libero. E quando attacchiamo sento: "Devo scendere e prendere palla come dieci anni fa, o devo restare in piedi?". Dove aiuto di più la squadra? Questo è ciò che intendo quando dico che ho adattato il mio gioco a quello che posso. Questa energia, questa condizione, questa corsa nelle gambe. Se potessi correre 90 minuti senza sosta, l'avrei fatto, ma non posso. Sono onesto con me stesso e non posso. Quando eseguo una corsa, ci vuole un po' più di tempo per recuperare. Ma scelgo io quando farlo e mi sacrifico per la squadra quando devo sacrificarmi, quindi..."