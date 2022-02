Ibra, un'altra medaglia... stavolta dal re di Svezia

Importante riconoscimento in arrivo per Zlatan Ibrahimovic. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il fuoriclasse del Milan riceverà una medaglia dal re di Svezia, Carlo XVI Gustavo, per quanto fatto per il calcio svedese. Si tratta della più alta onorificenza che può essere conferita a cittadini svedesi dopo la Medaglia dei Serafini. Insieme al giocatore rossonero verrà premiata anche Caroline Seger, centrocampista del Rosengard e capitano della nazionale: ha il record di presenze in una rappresentativa femminile.