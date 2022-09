Ibra uomo-immagine della campagna "From Milan To Many"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Zlatan Ibrahimovic non è solo un fuoriclasse dentro e fuori dal campo, non è solo un leader carismatico. Ibra è anche un uomo immagine. Lo svedese è stato scelto come volto principale della campagna lanciata dal club rossonero: "From Milan To Many" che, nel corso dei prossimi mesi porterà la coppa dello Scudetto alzata nel cielo di Reggio Emilia lo scorso 22 maggio in giro per il mondo, seguendo un itinerario di 19 tappe. Alla prima, a Londra, alla vigilia del match contro il Chelsea, l'ambasciatore sarà Sandro Nesta ma non è da escludere che anche Zlatan possa ricoprire questo ruolo soprattutto durante la pausa per il Mondiale.